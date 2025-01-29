В Кремле все немного "ударены": на что никогда не пойдет Путин

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность переговоров между Украиной и Россией, однако процесс далек от быстрой реализации, отметил в эфире 24 канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, подобные переговоры всегда проходят в очень медленном темпе. В то же время, по его словам, Трамп уже осознает, что Украина готова к диалогу.

Владимир Путин

Эксперт убежден, что полномасштабная война в Украине имеет глобальные последствия, ведь в конфликт вовлечены многие страны. Организовать переговоры в такой ситуации очень сложно.

Ступак добавил, что Трамп постепенно входит в курс дел, анализирует аналитические отчеты и прогнозы, формируя собственное видение дальнейших шагов. Только после этого процесс может сдвинуться с места. В то же время, серьезным вызовом остается позиция Кремля.

"Нельзя забывать, что они все в Кремле немного "ударены". Каждый второй-третий у Кремля – выходец из спецслужб СССР. У них есть характерная черта, что они никогда не пойдут с протянутой рукой. Условно, пусть ко мне приходят даже если мне плохо. И вот Путин тоже начинает говорить, что "ждет сигнала" от США. Это тоже затягивает процесс", — подчеркнул Ступак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что кремлевский диктатор Владимир Путин снова заговорил о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского. При этом сам Зеленский подчеркнул, что таким образом в Кремле хотят затянуть войну в Украине на бесконечный срок и только ищут, как отказаться от переговоров о ее прекращении. Зеленский убежден, что Путин делает все, чтобы вместо мира либо продолжить убивать полномасштабно, либо получить паузу, чтобы в дальнейшем, нанося гибридные удары, готовить новое полномасштабное вторжение.



