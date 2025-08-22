logo

В Кремле выдали новое провокационное заявление о будущем Украине: важные детали
В Кремле выдали новое провокационное заявление о будущем Украине: важные детали

В Москве искажают суть вопроса гарантий безопасности для Украины.

22 августа 2025, 10:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Москва скептически отреагировала на активно продолжающееся на Западе обсуждение гарантий безопасности для Украины. В Кремле заявляют, что нынешние дискуссии преждевременны и не имеют четкой логики. Такую позицию озвучил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, цитируемый Sky News.

В Кремле выдали новое провокационное заявление о будущем Украине: важные детали

Фото: из открытых источников

По его словам, подход Запада к урегулированию конфликта в Украине выглядит " хаотичным и неопределенным".

"Западные политики и эксперты не понимают, к чему именно они стремятся и зачем нужны гарантии безопасности для Украины. Они, образно говоря, ставят телегу впереди коня", — заявил Ульянов.

Российский дипломат также считает, что сначала нужно наработать "общие принципы мирного урегулирования", а уже потом говорить о гарантиях безопасности.

Между тем, западные страны работают над проектом обязательств безопасности для Украины, которые должны сдержать возможные будущие агрессивные действия России. Однако сейчас эти договоренности остаются в процессе обработки, и четкие формулы еще не представлены.

Журналист Sky News Айвор Беннетт отмечает, что последние заявления Москвы "охлаждают" положительные ожидания после саммита в Вашингтоне, где страны НАТО выразили поддержку Украине и намерены обеспечить ее безопасность после завершения войны.

В этом контексте свою позицию озвучил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Россия якобы соглашается на участие в будущих гарантиях безопасности Украины вместе с Китаем, США, Великобританией и Францией. По его словам, исключение России из этого процесса будет означать "безрезультатность" всех последующих переговоров.

Как уже писали "Комментарии", из-за новой атаки украинских дронов-камикадзе на территории России поставки российской нефти в Венгрию через нефтепровод "Дружба" вновь остановились. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто, отметив, что это уже третий подобный инцидент за короткое время.



Источник: https://news.sky.com/story/trump-zelenskyy-putin-ukraine-latest-live-updates-12541713?postid=10055376#liveblog-body
