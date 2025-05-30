В Кремле выдвинули условие для прямых переговоров Путина з Зеленским и Трампом

В России допустили возможность проведения прямых переговоров кремлевского диктатора Владимира Путина с президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Трамп, Зеленский и Путин

Впрочем, спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков буквально сразу же выдвинул требования для того, чтобы такая встреча была организована.

Главным условием, по его словам, является достижение определенных результатов во время переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

"Путин неоднократно говорил, что он принципиально за контакты на высшем уровне, безусловно, они востребованы, но они должны быть подготовлены, и сначала должен быть достигнут результат на прямых переговорах делегаций двух стран. Если такой результат будет достигнут, и когда он будет достигнут — тогда, конечно, может зайти речь и о контактах на высшем уровне", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский предложил организовать и провести прямую встречу с кремлевским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос прекращения войны в Украине.

После этого заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев устроил истерику и набросился на Зеленского с оскорблениями. В частности, он заявил, что Зеленскому нужна такая встреча только для того, чтобы добиться своей легитимизации. Также, он истерически добавил, что глава Украины якобы таким образом хочет отстрочить проведения выборов и получить возможность и дальше "разворовывать" оборонный бюджет. При этом он также раскритиковал лидеров Европы, которые якобы для своей пользы продолжают поддерживать Зеленского.



