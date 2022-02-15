В Кремле высказались о переговорах на форуме в Вене

15 февраля представитель ОБСЕ польский министр Збигнев Рау провел встречу с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе переговоров дипломатов шла речь о продолжении диалога между странами на форуме ОБСЕ в Вене в ближайшее время. Однако россияне приняли предложение неоднозначно. Об этом пишет Европейская Правда.

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Сергей Лавров подчеркнул, что после отсутствия успеха в переговорах с представителями США и НАТО в январе, эти переговоры в Вене тоже не будут иметь никакого смысла, а "разговор будет заранее безрезультатным". Министр Лавров подчеркнул в своей речи, что это понимают обе стороны, а уровень доверия между государствами-участниками на рекордно низком уровне и это доминирует над духом сотрудничества и диалога с взаимным уважением, который всегда был присущ ОБСЕ.

"Министр (Польши – ред.) говорил о важности проактивного положительного подхода, поиска развязок, отказа от взаимных обвинений. Я поддерживаю такой настрой. Самое главное – наш диалог с США и НАТО, где мы обсуждаем долгосрочные правовые отношения. Учитывая отсутствие прогресса на американском и натовском треке еще один дискуссионный формат в дополнение к форуму ОБСЕ по безопасности..., мы рискуем получить ситуацию, когда диалог растечется на маленькие ручейки...", — говорит министр во время пресс-конференции.

Лавров добавил, что отправил соответствующие послания министрам стран Европы относительно обеспечения принципа неделимости безопасности и недопущения ситуаций, угрожающих безопасности одной из стран, в том числе и создания каких-либо союзов между другими членами-участниками ОБСЕ. Это прописано в международных документах, но "западные партнеры об этом забыли", говорит Лавров.

Збигнев Рау, в свою очередь, предложил российской стороне провести переговоры во время форума по вопросам безопасности и ситуации в Украине и представил Лаврову логику этих переговоров. Также он пригласил РФ принять участие и внести свой вклад в обеспечение ситуации безопасности и недопущения вооруженных конфликтов.

Как сообщал портал "Комментарии", Польша председательствует в ОБСЕ и от имени организации министр иностранных дел Польши Збигнев Рау 15 февраля проведет встречу с министром РФ Сергеем Лавровым в Кремле.

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