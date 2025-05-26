В Кремле высмеяли "пощечину" Макрону от жены

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Лиля Воробьева
Первая леди Франции дала пощечину своему мужу Макрону. Видео с этим инцидентом разлетелось по Сети. И хотя сам президент Франции назвал это "забавой". В Москве просто не смогли так просто упустить эту ситуацию. Ее комментировать взялась спикер главного дипломатического ведомства Кремля Мария Захарова.
Мария Захарова (фото из открытых источников)
Захарова принялась шутить и заявила, что якобы Макрона ударила "рука Кремля"
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон прокомментировал, что произошло между ним и женой . В воскресенье, 25 мая, вечером появились кадры, как Брижит Макрон якобы дает "пощечину" президенту Франции в аэропорту Ханоя во время поездки во Вьетнам.Это вызвало общественный резонанс и многочисленные вопросы в социальных сетях.
Первая леди Франции Брижит Макрон, похоже, оттолкнула своего мужа, прикрыв его лицо обеими руками, перед тем, как они вышли из самолета, чтобы начать тур по Юго-Восточной Азии в эти выходные. Президент Эммануэль Макрон назвал этот жест, зафиксированный на камеру, просто в шутку, но он вызвал ажиотаж дома.
Французские СМИ в понедельник попытались расшифровать взаимодействие, которое зафиксировали камеры через только что открытую дверь самолета. Заголовок статьи на вебсайте ежедневной газеты Le Parisien спрашивал: "Пощечина или "ссора"? Фотографии Эммануэля и Брижит Макрон, которые высаживаются во Вьетнаме, вызвали много комментариев".
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