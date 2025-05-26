В Кремле высмеяли "пощечину" Макрону от жены

Первая леди Франции дала пощечину своему мужу Макрону. Видео с этим инцидентом разлетелось по Сети. И хотя сам президент Франции назвал это "забавой". В Москве просто не смогли так просто упустить эту ситуацию. Ее комментировать взялась спикер главного дипломатического ведомства Кремля Мария Захарова.

Мария Захарова (фото из открытых источников)

Захарова принялась шутить и заявила, что якобы Макрона ударила "рука Кремля"

"Кадры, на которых Макрон получает хук правой от своей жены по прилету в Ханой, уже облетели интернет. <...> Интересно, какую легенду на этот раз придумает Елисейский дворец. <...> Подсказываю: может, это была "рука Кремля", – заявила Захарова.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Макрон прокомментировал, что произошло между ним и женой . В воскресенье, 25 мая, вечером появились кадры, как Брижит Макрон якобы дает "пощечину" президенту Франции в аэропорту Ханоя во время поездки во Вьетнам.

Это вызвало общественный резонанс и многочисленные вопросы в социальных сетях.

"Мы дурачились и, действительно, шутили с моей женой. Это превращается чуть ли не в геопланетарную катастрофу", – объяснил журналистам Макрон.

Первая леди Франции Брижит Макрон, похоже, оттолкнула своего мужа, прикрыв его лицо обеими руками, перед тем, как они вышли из самолета, чтобы начать тур по Юго-Восточной Азии в эти выходные. Президент Эммануэль Макрон назвал этот жест, зафиксированный на камеру, просто в шутку, но он вызвал ажиотаж дома.

Французские СМИ в понедельник попытались расшифровать взаимодействие, которое зафиксировали камеры через только что открытую дверь самолета. Заголовок статьи на вебсайте ежедневной газеты Le Parisien спрашивал: "Пощечина или "ссора"? Фотографии Эммануэля и Брижит Макрон, которые высаживаются во Вьетнаме, вызвали много комментариев".

