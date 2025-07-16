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Slava Kot
Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал международное сообщество прибегнуть к давлению на Украину, чтобы заставить Киев пойти на прямые мирные переговоры с Россией для окончания войны. По его словам, основным в этом должны стать усилия президента США Дональда Трампа.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле подверг критике решение США и других стран Запада продолжать военную помощь Украине. По словам Пескова, нужно усилить давление на Украину, чтобы заставить Киев пойти на условия Кремля для окончания войны.
По словам представителя Путина, поставки оружия Украине якобы не приближают к миру, а воспринимаются Киевом как сигнал для продолжения войны.
Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Украина еще в марте приняла предложение США о безусловной остановке боевых действий, однако в Москве отвергли эту инициативу. Кроме того, Владимир Зеленский призвал Путина к прямым переговорам в Турции, однако российский диктатор не явился.
В МИД РФ отметили, что готовы идти на мирные переговоры, однако лишь при условии полного выполнения всех требований России. В противном случае в Кремле считают необходимым продолжать войну против Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригрозили ядерным ударом по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Лавров унизил Трампа после его угроз Путину.