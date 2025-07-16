В Кремле выставили неожиданные условия Западу для окончания войны в Украине

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал международное сообщество прибегнуть к давлению на Украину, чтобы заставить Киев пойти на прямые мирные переговоры с Россией для окончания войны. По его словам, основным в этом должны стать усилия президента США Дональда Трампа.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле подверг критике решение США и других стран Запада продолжать военную помощь Украине. По словам Пескова, нужно усилить давление на Украину, чтобы заставить Киев пойти на условия Кремля для окончания войны.

"Мы всех призываем это сделать. В этом случае основными являются посреднические усилия Соединенных Штатов – президента Трампа и его команды. И много заявлений было сделано, много было слов о разочаровании, но мы, конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону", — сказал Песков.

По словам представителя Путина, поставки оружия Украине якобы не приближают к миру, а воспринимаются Киевом как сигнал для продолжения войны.

"Я уже говорил, что сейчас это выглядит так, что все слова о поддержке в свой адрес украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны", — сказал Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова, Украина еще в марте приняла предложение США о безусловной остановке боевых действий, однако в Москве отвергли эту инициативу. Кроме того, Владимир Зеленский призвал Путина к прямым переговорам в Турции, однако российский диктатор не явился.

В МИД РФ отметили, что готовы идти на мирные переговоры, однако лишь при условии полного выполнения всех требований России. В противном случае в Кремле считают необходимым продолжать войну против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле пригрозили ядерным ударом по Украине.

Также "Комментарии" писали, что Лавров унизил Трампа после его угроз Путину.