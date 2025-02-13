В Кремле выступили против привлечения ЕС к переговорам о мире в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
После разговора кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока у России нет конкретного понимания возможного переговорного процесса.
Дмитрий Песков
При этом, у Пескова во время брифинга поинтересовались о том, будут ли привлечены страны Европейского Союза к переговорному процессу по Украине. Отвечая на этот вопрос, спикер кремлевского диктатора сослался на опыт "Минских соглашений". В РФ считают, что именно Европа сделала все, чтобы вооружить Украину, пока действуют такие соглашения, и таким образом, якобы обманула Москву.
При этом спикер диктатора заявил, что существует оперативная потребность во встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
По словам представителя, Кремля главам государств "есть о чем поговорить".
Песков добавил, что работа только в эти дни будет начата.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 февраля Трамп позвонил Путину, а после этого Зеленскому. При этом, есть мнение, что американский президент существенно ухудшил стартовые переговорные позиции, поскольку еще до начала переговоров пообещал Путину, что Украину не возьмут в НАТО, и что не помогут ей вернуть оккупированные территории.
Новости