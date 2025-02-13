В Кремле выступили против привлечения ЕС к переговорам о мире в Украине

После разговора кремлевского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что пока у России нет конкретного понимания возможного переговорного процесса.

Дмитрий Песков

При этом, у Пескова во время брифинга поинтересовались о том, будут ли привлечены страны Европейского Союза к переговорному процессу по Украине. Отвечая на этот вопрос, спикер кремлевского диктатора сослался на опыт "Минских соглашений". В РФ считают, что именно Европа сделала все, чтобы вооружить Украину, пока действуют такие соглашения, и таким образом, якобы обманула Москву.

"Опыт Минских соглашений весьма красноречив. Что касается участия Европы, нет никакого понимания возможного формата переговорного процесса, поэтому преждевременно пока об этом говорить", — добавил Песков.

При этом спикер диктатора заявил, что существует оперативная потребность во встрече лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Определенно есть потребность о достаточно оперативном проведении такой встреч", — сказал он.

По словам представителя, Кремля главам государств "есть о чем поговорить".

"Много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках говорить также невозможно", — отметил он.

Песков добавил, что работа только в эти дни будет начата.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 12 февраля Трамп позвонил Путину, а после этого Зеленскому. При этом, есть мнение, что американский президент существенно ухудшил стартовые переговорные позиции, поскольку еще до начала переговоров пообещал Путину, что Украину не возьмут в НАТО, и что не помогут ей вернуть оккупированные территории.



