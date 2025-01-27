В Кремле выступили с новым заявлением о переговорах с Трампом

Россия до сих пор не получила никаких предложений от Белого дома по организации встречи между президентами США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, хотя Кремль продолжает проявлять интерес к таким контактам. Об этом 27 января заявил спикер Кремля Дмитрий Песков во время брифинга.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Фото: РБК

Журналисты спросили, есть ли возможность проведения встречи Путина и Трампа в России или готов ли президент РФ поехать в США для переговоров. Песков ответил, что подобные вопросы обычно обсуждаются между самими лидерами, когда они считают необходимым. В настоящее время от США не поступало никаких предложений или сигналов на этот счет.

"Мы работаем по нашему плану. Готовность с нашей стороны остается, и, насколько известно, такую же готовность выражает и американская сторона. Однако это требует некоторого времени", – отметил он.

Кроме того, известно, что на прошлой неделе у СМИ появилась информация о подготовке США новых нефтяных санкций против России. Трамп, в свою очередь, выдвинул ультиматум Путину: либо соглашается на прекращение войны в Украине, либо США вводят новые, более суровые санкции.

Путин со своей стороны подтвердил готовность встретиться с Трампом, но выразил сомнения, что новые санкции могут существенно повлиять на ситуацию в России, поскольку Кремль уже давно адаптировался к ограничениям.

Как уже писал портал "Комментарии", возможный телефонный диалог между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, о котором сообщает ABC News, может стать важным этапом в попытках урегулирования войны в Украине. Однако этот вопрос имеет множество рисков и вызовов, особенно в контексте обеспечения учета интересов Киева.