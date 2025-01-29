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В Кремле выступили с новым заявлением о попытке убийства Путина

Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают, что имел в виду Карлсон во время заявления об организации покушения на Путина.

сегодня, 11:33
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Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков во второй раз прокомментировал заявление американского журналиста Такера Карлсона о попытке администрации бывшего президента США якобы убить российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

В Кремле выступили с новым заявлением о попытке убийства Путина

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где снова ответил на вопрос о возможности организации покушения на Путина. По его словам, Такер Карлсон не показал никаких доказательств, поэтому непонятно, что он имел в виду.

"Вы знаете, мы не совсем понимаем, что имел в виду Карлсон, он не привел никаких доказательств. Непонятно, что говорилось", — сказал Песков и призвал не верить бездоказательной информации, "от кого бы она ни исходила".

Также спикер Кремля отметил, что слова американского журналиста следует воспринимать аккуратно.

Напомним, что Такер Карлсон заявил якобы о планах администрации Байдена убить Путина. Журналист объяснил это решение попыткой создать хаос, который мог бы стать якобы подарком для демократов. Несмотря на это, Карлсон не предоставил доказательств своим словам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Госдумы РФ Вячеслав Володин отреагировал на информацию о возможной попытке покушения на Путина и пригрозил ядерной войной. По его словам, ликвидация Путина представляет угрозу глобальной безопасности, а Джо Байдена следует привлечь к ответственности.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, какой иностранный лидер первым посетит Белый дом при Дональде Трампе. 47-й президент США пригласил в Вашингтон премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



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