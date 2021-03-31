В Кремле заговорили о "возобновлении" войны на Донбассе

Кремль, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, считает Украину причастной к эскалации на Донбассе. Об этом заявил представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Зеркало недели", ссылаясь на "Интерфакс".

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря главы Кремля, последние события могут стать основой для "возобновления" военных действий в регионе.

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", — сказал Дмитрий Песков.

По данным источника, когда журналисты спросили его об участии Российской Федерации в боевых действиях, он заявил, что имел в виду "гражданскую войну", которая якобы ведется на Востоке Украины.





Напомним, что сегодня глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции и канцлером Германии, обсудив конфликт на Донбассе. Однако украинская сторона участия в разговоре не принимала. Эксперты считают, что переговоры об Украине без Украины стали возможны во многом из-за несогласованной позиции украинской делегации в ТКГ и Офиса президента касательно так называемого франко-немецкого плана по урегулированию ситуации в Украине. Специалисты убеждены, что именно в этом состоит план Путина – вывести Украину из переговорного процесса, показать, что он будет договариваться только с Францией и Германией. И продавливать свой план реализации Минских соглашений. В том числе, представляя Россию не как сторону конфликта, а как посредника в его урегулировании.

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