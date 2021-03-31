logo
Русский Українська

BTC/USD

58102.12

ETH/USD

1809.32

LTC/USD

191.02

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

32.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В Кремле заговорили о "возобновлении" войны на Донбассе
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле заговорили о "возобновлении" войны на Донбассе

Песков убеждал в обеспокоенности России ситуацией

сегодня, 14:30
Автор:

Елизавета Черных

Кремль, оставляя без внимания, что именно из-за обстрелов с российской стороны ситуация в регионе обострилась, считает Украину причастной к эскалации на Донбассе. Об этом заявил представитель президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает "Зеркало недели", ссылаясь на "Интерфакс".

В Кремле заговорили о "возобновлении" войны на Донбассе

Дмитрий Песков - фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря главы Кремля, последние события могут стать основой для "возобновления" военных действий в регионе. 

"Мы выражаем обеспокоенность в связи с растущей напряженностью и высказываем обеспокоенность, что так или иначе украинская сторона может пойти на провокационные действия, которые приведут к войне. Конечно, очень не хотелось бы это увидеть", — сказал Дмитрий Песков. 
По данным источника, когда журналисты спросили его об участии Российской Федерации в боевых действиях, он заявил, что имел в виду "гражданскую войну", которая якобы ведется на Востоке Украины. 

Напомним, что сегодня глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции и канцлером Германии, обсудив конфликт на Донбассе. Однако украинская сторона участия в разговоре не принимала. Эксперты считают, что переговоры об Украине без Украины стали возможны во многом из-за несогласованной позиции украинской делегации в ТКГ и Офиса президента касательно так называемого франко-немецкого плана по урегулированию ситуации в Украине. Специалисты убеждены, что именно в этом состоит план Путина – вывести Украину из переговорного процесса, показать, что он будет договариваться только с Францией и Германией. И продавливать свой план реализации Минских соглашений. В том числе, представляя Россию не как сторону конфликта, а как посредника в его урегулировании.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://zn.ua/POLITICS/v-kremle-zahovorili-o-vosstanovlenii-vojny-v-donbasse.html
Теги:
comments

Обусуждения

Брат

сегодня, 13:49

Продавливать какой свой план-идиоты!! План России один-чтобы Украина выполняла подписанные ей Минские соглашения.А не вертелась,кск карась на сковороде,пытаясь всех обмануть-хотя это чисто хохляцкая черта-считать всех дурнее себя.А значит Украина опять пролетит-как при мазепе.И это будет ее последний пролет-больше история шансов не даст!!!

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ