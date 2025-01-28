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В Кремле захотели заниматься коммерцией с Европой: Путин держит вопрос под контролем

В Кремле заинтересованы, чтобы в Европу шел российский газ

сегодня, 11:55
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Ткачик Олеся

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге заявил, что поставки газа в Европу являются коммерческой деятельностью, которая остается выгодной для Москвы.

В Кремле захотели заниматься коммерцией с Европой: Путин держит вопрос под контролем

Дмитрий Песков

В частности, отвечая на вопросы журналистов о том, что Европейская комиссия планирует обсудить с Украиной вопросы оплаты российского газа и привлечь к этому процессу Венгрию и Словакию, Песков отметил готовность России возобновить транзит при наличии покупателей.

"Это коммерция. Россия заинтересована в продолжении этой деятельности", — отметил Песков.

Он также сообщил, что Кремлю известно об обещаниях, полученных Венгрией от Брюсселя, и о планах возобновления определенного переговорного процесса по транзиту газа. По словам Пескова, президент России Владимир Путин внимательно следит за развитием ситуации.

Кроме того, Песков также заявил, что Россия продолжает считать санкции Европейского Союза незаконными и противоречащими международному праву.

"Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями, нарушающими нормы международного права. В этом аспекте ничего не меняется," — подчеркнул спикер Кремля.

Он добавил, что все больше людей в Европе якобы осознают, что санкции являются "взаимно острым оружием", из-за которого страдают обычные граждане.

Именно так Песков отреагировал на то, что накануне глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Брюсселе договорились продлить еще полгода масштабные санкции, введенные против России в связи с войной в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Песков отреагировал на информацию о том, что Администрация Байдена якобы хотела убить Путина.




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Источник: https://www.gazeta.ru/
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