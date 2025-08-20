В Кремле запаниковали: кто пытается изменить позицию Трампа по войне в Украине

Рубрики
Кравцев Сергей
Россия пока что наблюдает лишь за тем, как со стороны Европейского Союза проявляются лишь только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Сергей Лавров. Фото: из открытых источников
При этом глава МИД РФ заявил, что Москва якобы готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования.
Читайте также на портале "Комментарии" - Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади.
По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь в никуда".
Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.