В Кремле запаниковали: кто пытается изменить позицию Трампа по войне в Украине

Россия пока что наблюдает лишь за тем, как со стороны Европейского Союза проявляются лишь только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

При этом глава МИД РФ заявил, что Москва якобы готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования.

По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь в никуда".

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

