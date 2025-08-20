logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле запаниковали: кто пытается изменить позицию Трампа по войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле запаниковали: кто пытается изменить позицию Трампа по войне в Украине

Сергей Лавров считает, что Евросоюз способствует агрессивному нагнетанию обстановки вокруг вопроса Украины

20 августа 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Россия пока что наблюдает лишь за тем, как со стороны Европейского Союза проявляются лишь только агрессивное нагнетание обстановки и неуклюжие попытки изменить позицию президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

В Кремле запаниковали: кто пытается изменить позицию Трампа по войне в Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

При этом глава МИД РФ заявил, что Москва якобы готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования.

Читайте также на портале "Комментарии" - Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с вице-премьером Иордании, министром иностранных дел и по делам эмигрантов Айманом ас-Сафади.

По его словам, вопрос коллективной безопасности в мире без участия России решать не получится, на Западе понимают, что это "утопия и путь в никуда".

"Мы не можем согласиться с тем, что теперь предлагаются вопросы безопасности, коллективной безопасности, решать без Российской Федерации. Это не получится. Мы уже не раз объясняли, что Россия своих интересов не завышает, но наши законные интересы мы будем обеспечивать твердо и жестко. И я уверен, что на Западе, прежде всего в Соединенных Штатах, прекрасно понимают", — сказал глава внешнеполитического ведомства РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский в Вашингтоне провел переговоры с Дональдом Трампом и лидерами Европы. По словам Владимира Зеленского, ключевой темой обсуждения на встрече с президентом США в Вашингтоне были гарантии безопасности для Украины. В частности, речь шла о совместной работе США и Европы. Уже известно, что вскоре может пройти встреча Трампа, Зеленского и Путина. Удалось ли Украине избежать худшего для себя сценария, ведь были опасения, что США будут давить на Киев по территориальным вопросам? Зачем вообще нужна была эта встреча? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости