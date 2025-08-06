В Кремле завершились переговоры Виткоффа и Путина: первые подробности

В Кремле завершилась встреча Путин со специальным посланником Трампа Стивом Виткоффом , которая началась около полудня 6 августа. Она продолжалась около 3 часов. Об этом сообщают в Кремле.

Встреча Путина и Виткоффа (фото из открытых источников)

"Встреча Путина со спецпосланником президента США Виткоффом завершилась в Кремле, беседа продолжалась около 3 часов",– сообщила пресс-служба главы государства.

Также российские медиа показывают, что кортеж посланника из США покинул Кремль.

"Кортеж, на котором передвигается спецпосланник президента США Виткофф, покинул Кремль", — передает корреспондент РИА Новости.

Уиткофф прибыл в российскую столицу утром того же дня. Его в аэропорту встречал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель Путина по экономическому и инвестиционному сотрудничеству с иностранными государствами Кирилл Дмитриев.

Этот разговор между Виткоффом и Путиным происходит буквально за сутки до истечения срока ультиматума, выдвинутого Трампом. Американский лидер требует от России до 8 августа согласовать режим прекращения огня в Украине. В противном случае он пригрозил ввести 100-процентные пошлины на ввоз в США продукции из РФ и сотрудничающих с ней стран.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф прибыл на территорию Кремля в Москве. Сейчас идут переговоры, но об их результатах, по крайней мере, по одному треку, можно будет судить, исходя из характера российских воздушных атак. Если "Шахеды" в ближайшие две недели снова будут атаковать какие-то объекты на границах Сумской, Харьковской и Полтавской областей, значит, тема общей, американо-российской, торговли российским газом остается в списке обсуждаемых. Такое мнение высказал соучредитель Аналитической сети Research Solutions Игорь Тишкевич.

Эксперт отмечает, что для того, чтобы понять суть переговоров Вашингтона и Москвы, следует упомянуть то, что происходило раньше, а именно – РФ атаковала украинские ПХГ. Уничтожить их невозможно, а вот снизить показатель мощности подачи потребителю можно. В результате таких атак европейские потребители не используют в этом году территорию Украины для хранения газа. РФ также атаковала газовую добычу Украины. И, к сожалению, в этом сезоне Киев "дефицитен" по газу. То есть импорт не опция, а жесткая потребность.