Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередное продление Европейским Союзом санкций против России. По его словам, подобные шаги создают условия страдания гражданам ЕС. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле ответил на вопрос о продлении ограничений для России из-за ее вторжения в Украину. По словам Пескова такие меры являются "двусторонним оружием", от которого страдает сам Европейский Союз.

"ЕС продолжает свою санкционную политику. Все больше и больше людей в Европе понимают, что это двустороннее оружие. Европейцы страдают из-за этих санкций. Мы по-прежнему называем их незаконными рестрикциями", – сказал Песков.

Страны ЕС каждые шесть месяцев продлевают действие санкций против России. Однако в середине января Венгрия наложила вето на продолжение, а Виктор Орбан озвучил свои ультимативные требования, которые касались призыва Украины восстановить транзит российского газа, который был остановлен 1 января 2025 года. Несмотря на не выполнение этих требований, Будапешт согласился снять вето.

По словам Пескова, Кремль "внимательно отслеживает" ситуацию с Венгрией. Спикер Кремля считает, что ЕС предложил Орбану определенные условия.

"Венгрия выражала определенные условия для продления санкций и эти условия, собственно, касались позиции, занятой киевским режимом. Очевидно, Венгрия получила от Брюсселя какие-то заверения, что переговорный процесс будет возобновлен", — добавил Песков.

Напомним, что 27 января министры иностранных дел Европейского союза согласовали продление санкций против России еще на полгода.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на новые угрозы Трампа, если Путин не пойдет на переговоры.

Также "Комментарии" писали, что Захарова вступилась за Орбана после критики Туска.