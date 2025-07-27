Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия хочет закончить войну против Украины политико-дипломатическими путями и обвинил Киев, якобы отказывающийся от переговоров с Москвой. По словам Пескова, именно отказ Украины "спровоцировал" Россию до войны.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков в комментариях российским СМИ повторил нарративы кремлевской пропаганды о якобы готовности России к дипломатическому и политическому окончанию войны в Украине.
Спикер Кремля подчеркнул, что будущие отношения между Украиной и Россией должны быть основаны исключительно на ультимативных требованиях Путина.
Отметим, что, несмотря на заявления спикера Кремля, Россия отвергла безусловное прекращение огня предложенное США в марте, тогда как Украина на него согласилась. Кроме того, Зеленский неоднократно заявлял, что готов к переговорам с Путиным для окончания войны в Украине, однако Москва также отвергает это предложение.
Россия выставляет ультимативные требования к Украине, в частности о нейтральном статусе, что означает отказ от НАТО, внеблоковость, сокращение армии и оружия, а также признать частично оккупированные территории за РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в администрации президента США заявили о потере терпения у Дональда Трампа из-за безрезультатности разговоров с Путиным по поводу попыток закончить войну.
Также "Комментарии" писали, что в команде Трампа озвучили термины, до которых хотят завершить войну в Украине.