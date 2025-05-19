В Кремле заявили, что примут помощь США, чтобы достичь целей "СВО"

Спикер Кремля Дмитрий Песков накануне разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина заявил, что Россия поддержит решение Соединенных Штатов, если они помогут достичь целей "СВО".

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где объявил, что звонок между Трампом и Путиным состоится 19 мая в 17:00. По его словам, разговор между лидерами стран предполагает обсуждение войны на Украине с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Представитель Кремля отметил, что Россия хочет достичь всех поставленных Путиным целей на войне в Украине, которую в РФ называют "СВО".

"РФ пытается достичь целей "СВО" дипломатическими методами. Если посредничество США поможет достичь целей "СВО" мирными средствами, РФ отдаст этому предпочтение", — заявил Песков.

По поводу предстоящей возможной встречи Трампа и Путина, Песков заявил, что она зависит от личных договоренностей лидеров и должна быть хорошо подготовлена.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что для попыток окончить войну в Украине он должен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне звонка Путину с Трампом провели разговор европейские лидеры, которые проконсультировали президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп неожиданно отреагировал на отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле. Президент США фактически оправдал российского диктатора, заявив, что тот не приехал в Турцию из-за того, что там не было американского лидера.

Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа, в котором президент США отметил, что на войне в Украине ничего не произойдет, пока он не встретится с Путиным.