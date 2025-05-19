logo

BTC/USD

102980.19

ETH/USD

2419.99

LTC/USD

95.84

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

47.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили, что примут помощь США, чтобы достичь целей "СВО"
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле заявили, что примут помощь США, чтобы достичь целей "СВО"

Песков заявил, что Путин согласится на посредничество Трампа, если оно поможет добиться целей России на войне в Украине.

сегодня, 12:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков накануне разговора президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина заявил, что Россия поддержит решение Соединенных Штатов, если они помогут достичь целей "СВО".

В Кремле заявили, что примут помощь США, чтобы достичь целей "СВО"

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выступил на брифинге в Кремле, где объявил, что звонок между Трампом и Путиным состоится 19 мая в 17:00. По его словам, разговор между лидерами стран предполагает обсуждение войны на Украине с учетом итогов переговоров в Стамбуле.

Представитель Кремля отметил, что Россия хочет достичь всех поставленных Путиным целей на войне в Украине, которую в РФ называют "СВО".

"РФ пытается достичь целей "СВО" дипломатическими методами. Если посредничество США поможет достичь целей "СВО" мирными средствами, РФ отдаст этому предпочтение", — заявил Песков.

По поводу предстоящей возможной встречи Трампа и Путина, Песков заявил, что она зависит от личных договоренностей лидеров и должна быть хорошо подготовлена.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что для попыток окончить войну в Украине он должен поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным. Накануне звонка Путину с Трампом провели разговор европейские лидеры, которые проконсультировали президента США.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Трамп неожиданно отреагировал на отсутствие Путина на переговорах в Стамбуле. Президент США фактически оправдал российского диктатора, заявив, что тот не приехал в Турцию из-за того, что там не было американского лидера.

Также "Комментарии" писали о заявлении Трампа, в котором президент США отметил, что на войне в Украине ничего не произойдет, пока он не встретится с Путиным.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.ru/politika/23979945
Теги:

Новости

Все новости