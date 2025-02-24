В Кремле заявили, что США изменили свое мнение по поводу войны в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа в отличие от Байдена, меняет свою позицию по отношению к России. По его словам, Москва ожидает, когда Вашингтон сосредоточится на "первопричинах" войны в Украине, которую начала Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков выразил надежду, что США во главе с Трампом будут анализировать "первопричины" войны в Украине.

"США сейчас переформируют процесс диалога с Россией. Это то, что мы приветствуем и поддерживаем. Мы надеемся, что Вашингтон в полной мере проанализирует первопричины украинско-российского конфликта", — сказал Песков.

По его словам, без понимания "первопричин" нельзя будет закончить войну в Украине и начать мирные переговоры.

"Это то, на что мы всегда пытались обратить внимание наших оппонентов в Европе и то, что они всегда отказывались делать, как и предыдущая администрация Вашингтона. Не имея глубоко анализа и понимания первопричин конфликта вокруг Украины, по сути, невозможно качественно заниматься урегулированием", — добавил Песков.

Отметим, что после прихода Трампа кремлевская пропаганда под "первопричинами" войны в Украине начала активно называть расширение НАТО на восток и якобы угрозу от этого для РФ. Несмотря на эти заявления, Путин несколько раз с начала полномасштабного вторжения называл разные причины российской агрессии: от демилитаризации и денацификации до якобы защиты русскоговорящего населения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа о рейтинге Зеленского.

Также "Комментарии" писали, что президент Чехии заявил о приближении к финишной прямой мирных переговоров.