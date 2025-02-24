В Кремле заявили, что США изменили свое мнение по поводу войны в Украине

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Slava Kot
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что администрация Трампа в отличие от Байдена, меняет свою позицию по отношению к России. По его словам, Москва ожидает, когда Вашингтон сосредоточится на "первопричинах" войны в Украине, которую начала Россия. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников
Дмитрий Песков выразил надежду, что США во главе с Трампом будут анализировать "первопричины" войны в Украине.
По его словам, без понимания "первопричин" нельзя будет закончить войну в Украине и начать мирные переговоры.
Отметим, что после прихода Трампа кремлевская пропаганда под "первопричинами" войны в Украине начала активно называть расширение НАТО на восток и якобы угрозу от этого для РФ. Несмотря на эти заявления, Путин несколько раз с начала полномасштабного вторжения называл разные причины российской агрессии: от демилитаризации и денацификации до якобы защиты русскоговорящего населения.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на заявления Трампа о рейтинге Зеленского.
Также "Комментарии" писали, что президент Чехии заявил о приближении к финишной прямой мирных переговоров.
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