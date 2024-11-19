В Кремле заявили, что ведут войну с Западом и спрогнозировали судьбу «СВО»

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Ткачик Олеся
Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, так называемая "специальная военная операция" продолжится до достижения поставленных целей, хотя и идет в условиях войны, которую якобы развязал Запад против РФ.
Дмитрий Песков
При этом Песков пояснил, почему РФ начала "СВО" против Украины.
В то же время он самоуверенно заявил о том, что "СВО" будет продолжаться и дальше, несмотря на действия Запада.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила от президента Джо Байдена разрешение на нанесение западным оружием ударов вглубь России. Известно, что сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться.
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