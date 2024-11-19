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В Кремле заявили, что ведут войну с Западом и спрогнозировали судьбу «СВО»

В Кремле заявили, что «СВО» проходит в условиях войны Запада с Россией

19 ноября 2024, 11:16
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Ткачик Олеся

Как заявил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, так называемая "специальная военная операция" продолжится до достижения поставленных целей, хотя и идет в условиях войны, которую якобы развязал Запад против РФ.

В Кремле заявили, что ведут войну с Западом и спрогнозировали судьбу «СВО»

Дмитрий Песков

"Специальная военная операция" продолжается до достижения поставленных целей", — сказал представитель Кремля.

При этом Песков пояснил, почему РФ начала "СВО" против Украины.

"Специальная военная операция" против киевского режима, который превращался во вражеский центр по отношению к нашей стране, сейчас продолжается в условиях войны, которая развязана коллективным Западом против нашей страны", — заявил спикер кремлевского диктатора.

В то же время он самоуверенно заявил о том, что "СВО" будет продолжаться и дальше, несмотря на действия Запада.

"Это обстоятельство вместе с тем никоим образом не может повлиять на исход нашей специальной военной операции. Она продолжается и будет завершена", — заявил Песков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила от президента Джо Байдена разрешение на нанесение западным оружием ударов вглубь России. Известно, что сегодня впервые в истории ВС Украины нанесли удар по военному объекту на территории России баллистическими ракетами ATACMS производства США. В то же время в Генштабе ВСУ сообщили, что в ночь на 19 ноября 2024 г. подразделения Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение по арсеналу 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ. По состоянию на 02:30 этой ночи зафиксировано 12 вторичных взрывов и детонация в районе цели. Поражение складов с боеприпасами для армии российских окупантов с целью прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины будет продолжаться.




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Источник: https://tass.ru/politika/22440003
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