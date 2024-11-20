В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам о войне в Украине

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин неоднократно говорил о возможности России идти на переговоры для окончания войны в Украине. Однако Песков подчеркнул, что замораживание войны в Украине должна произойти на условиях РФ и с выполнением целей, поставленных в Москве. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков ответил в Кремле на вопросы журналистов по поводу сообщений в СМИ о готовности Путина идти на переговоры с Дональдом Трампом о прекращении огня на войне в Украине, а также возможность заморозить войну по линии фронта.

"Президент (Владимир Путин) действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам, это первое", — сказал Песков.

Однако спикер Кремля добавил, что Россия пока не готова на замораживание войны, если не будут выполнены цели Путина в войне в Украине.

"Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет, нам важно добиться своей цели, которая всем хорошо известна", — пояснил Песков.

Напомним, что в июне Путин заявил о якобы готовности закончить войну и выставил среди условий отказ Украины от частично оккупированных областей, даже тех частей, которые не находятся под контролем РФ. Путин также требовал безъядерный статус Украины и ее отказ от членства в НАТО. Президент Владимир Зеленский назвал условия Путина ультиматумом для капитуляции Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский объяснил, от кого зависит окончание войны в Украине.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем минимальные условия украинцев относительно начала переговоров Украины с Россией.