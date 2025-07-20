Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин хочет перевести вопрос войны в Украине в дипломатическое русло и быстро ее закончить. Однако Москва согласится на переговоры только в том случае, если они помогут ей выполнить все цели, поставленные Путиным.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время беседы с российским пропагандистом Павлом Зарубиным прокомментировал возможность встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Путина для обсуждения войны в Украине. По его словам, российский диктатор поддерживает мирные инициативы американского лидера и желает окончания войны в Украине.

"Президент Путин неоднократно заявлял, что хочет поскорее перевести урегулирование украинского конфликта в мирное русло. Это длительный процесс и в Вашингтоне это теперь больше понимают", — сказал Песков.

Представитель Путина подчеркнул, что такая встреча может состояться для фиксации "больших договоренностей" относительно мирных переговоров, однако отметил, что это возможно после выполнения "большой работы", которая до сих пор не сделана.

Кроме того, Песков заявил, что Путин якобы готов к скорейшему окончанию войны, но только на условиях России.

"Россия готова двигаться быстро. Нам главное – достичь своих целей. Наши цели понятны, очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас", – добавил Песков.

Несмотря на заявления Пескова о желании Путина к переговорам, Украина еще в марте приняла предложение США о безусловном прекращении огня как первый шаг к миру. Однако в Кремле исключают такие инициативы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле заявили о готовности закончить войну дипломатией.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле выставили неожиданные условия Запада для окончания войны в Украине.