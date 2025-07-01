logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В Кремле заявили о готовности закончить войну дипломатией: какое условие
commentss НОВОСТИ Все новости

В Кремле заявили о готовности закончить войну дипломатией: какое условие

В Кремле считают, что Россия не затягивает переговоры с Украиной

1 июля 2025, 13:45 comments4515
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не затягивает переговоры с Украиной о возможности закончить войну. По его словам, Москва хотела бы добиться целей на войне против Украины политико-дипломатическими путями.

В Кремле заявили о готовности закончить войну дипломатией: какое условие

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле сделал несколько заявлений по поводу возможных переговоров России и Украины. По его словам, Россия не против переговоров, однако не видит возможности ускорить их темпы проведения.

"Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной. Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине", — сказал Песков.

Также спикер Кремля поблагодарил Соединенные Штаты в их попытках закончить войну в Украине путем переговоров с Россией. По его словам, Москва хотела бы добиться поставленных Путиным целей на войне благодаря таким переговорам.

"Россия заинтересована в том, чтобы достичь целей по ситуации в Украине политико-дипломатическими средствами", — добавил Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова о якобы отсутствии со стороны РФ затягивания переговоров, Украина согласилась на предложение США о прекращении огня еще в марте, тогда как Москва отвергает подобные предложения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, от чего зависят переговоры Украины и России для окончания войны. По словам Пескова, якобы ситуацию затягивают Киев и Вашингтон. Представитель Путина подчеркнул, что Россия не прекратит агрессию пока не выполнит цели, озвученные российским диктатором.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, как Западу "подтолкнуть" Россию к окончанию войны. Песков предлагает Западу прибегнуть к "логике и аргументам". По его словам, Россию нельзя принудить к мирным переговорам давлением или угрозами.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости