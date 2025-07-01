В Кремле заявили о готовности закончить войну дипломатией: какое условие

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия якобы не затягивает переговоры с Украиной о возможности закончить войну. По его словам, Москва хотела бы добиться целей на войне против Украины политико-дипломатическими путями.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле сделал несколько заявлений по поводу возможных переговоров России и Украины. По его словам, Россия не против переговоров, однако не видит возможности ускорить их темпы проведения.

"Россия не тормозит и не останавливает работу по выполнению достигнутых договоренностей с Украиной. Россия не заинтересована в затягивании переговоров по Украине", — сказал Песков.

Также спикер Кремля поблагодарил Соединенные Штаты в их попытках закончить войну в Украине путем переговоров с Россией. По его словам, Москва хотела бы добиться поставленных Путиным целей на войне благодаря таким переговорам.

"Россия заинтересована в том, чтобы достичь целей по ситуации в Украине политико-дипломатическими средствами", — добавил Песков.

Отметим, что, несмотря на заявления Пескова о якобы отсутствии со стороны РФ затягивания переговоров, Украина согласилась на предложение США о прекращении огня еще в марте, тогда как Москва отвергает подобные предложения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле рассказали, от чего зависят переговоры Украины и России для окончания войны. По словам Пескова, якобы ситуацию затягивают Киев и Вашингтон. Представитель Путина подчеркнул, что Россия не прекратит агрессию пока не выполнит цели, озвученные российским диктатором.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле объяснили, как Западу "подтолкнуть" Россию к окончанию войны. Песков предлагает Западу прибегнуть к "логике и аргументам". По его словам, Россию нельзя принудить к мирным переговорам давлением или угрозами.