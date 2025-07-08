В Кремле заявили о "шоке": какое потрясение произошло в России

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин получил доклад о смерти бывшего министра транспорта РФ Романа Старовойта. По словам Путина, этот инцидент стал "шоком" для России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле ответил на вопрос о смерти Романа Старовойта.

"Это не может не шокировать нормальных людей. Естественно, это шокировало и нас тоже", – заявил Песков и отметил, что Путин уже получил информацию о смерти Старовойта.

По совам Пескова, пока идет расследование Кремль не будет комментировать ситуацию.

Официально Путин подписал указ об увольнении Старовойта 7 июля. Именно в этот день стало известно, что Роман Старовой застрелился. Однако некоторые российские СМИ утверждают, что смерть чиновника наступила еще в ночь с 5 на 6 июля, то есть до публичного объявления об отставке.

Официальная версия смерти Старовойта – самоубийство из огнестрельного оружия. Однако и здесь много противоречий. Сначала российские СМИ сообщали, что Старовойт застрелился дома, впоследствии появилась информация, что его тело обнаружили в Tesla Model X припаркованной вблизи поселка Ромашково, и только потом распространилась версия, что он лежал в кустах возле авто.

Кроме того, пресс-служба Минтранса РФ сообщала, что Старовойт 6 июля, то есть уже когда был мертв, принимал участие в оперативном совещании по утечке аммиака на танкере в порту Усть-Луга.

По информации "Коммерсанта", следователи готовили задержание Старовойта. Его бывший заместитель, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов уже находится под арестом по делу о хищении одного миллиарда рублей во время строительства линии обороны на границе с Украиной. Именно в период губернаторства Старовойта эти работы и производились.