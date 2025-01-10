В Кремле заявили о территориальных претензиях Литвы на Калининград

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявления президента Литвы Гитанаса Науседы, который назвал Калининград исторически литовским городом. По словам Пескова, это стало признаком, что у Литвы якобы есть территориальные претензии к России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал заявление Гитанаса Науседы по Калининграду. Спикер Кремля назвал Литву "враждебным" к РФ государством с территориальными претензиями. По словам Пескова, такие заявления литовского лидера оправдывают все действия России.

"Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные претензии. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по безопасности нашего государства", — сказал Песков.

Также на заявления Науседы отреагировала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, которая призвала литовских политиков учить историю и назвала слова президента Литвы "влажными историческими фантазиями"

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа назвал Калининград частью "Малой Литвы", до сих пор сохраняющей признаки литовской культуры. По его словам, "Караляучус никогда не станет Калининградом", несмотря на попытки России сменить город.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле прокомментировали территориальные претензии Трампа на Гренландию. По словам Пескова, Россия и дальше будет присутствовать в этом регионе.

Также "Комментарии" писали о заявлении Пескова, который рассказал, когда в Кремле ожидают разговора между Путиным и Трампом.