В Кремле заявили о "вопиющем случае", который заслуживает тотального осуждения: что произошло

Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на информацию, что капитан норвежского судна якобы отказался совершить спасательную операцию российских моряков, чье судно Ursa Major потерпевло бедствие в Средиземном море. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга в Кремле прокомментировал отсутствие помощи от норвежских моряков для россиян, потерпевших крушение в море.

"Если действительно не была оказана помощь тем, кто терпит бедствие в море, то это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального осуждения", — заявил Песков.

Судно Ursa Major, один из крупнейших российских сухогрузов с грузоподъемностью 9,5 тысячи тонн, направлялось из порта Санкт-Петербург во Владивосток с 806 тоннами груза. Во время рейса в Средиземном море на нем произошла авария. По российской версии якобы на судне произошел теракт.

Находившийся вблизи российского судна норвежский корабль Oslo Carrier 3 отказался спасать экипаж. Российские СМИ сообщают, что капитан судна сослался на неизвестный запрет. Однако российским морякам помощь оказал другой корабль, который был рядом – испанский экипаж судна Salvamar Drago.

Российские официальные лица заявили, что отказ норвежского капитана "грубо нарушает" Международную конвенцию о спасении на море в 1989 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский корабль обстрелял немецкий военный вертолет в Балтийском море.

Также "Комментарии" писали, что в начале декабря в Керченском проливе получили повреждения два российских судна, которые излили тонны мазута в море, чем повлекли экологическую катастрофу в регионе.