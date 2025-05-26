Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал опасной отмену ограничений от европейских стран по поставкам и использованию дальнобойных ракет для ударов по России.

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото с открытых источников

Дмитрий Песков заявил, что Москва серьезно обеспокоена из-за планов Запада разрешить Украине использовать дальнобойные ракеты по собственному усмотрению без каких-либо ограничений, что существовали ранее.

"Довольно опасно намерение европейцев снять ограничения по поставкам дальнобойного оружия Киеву, если такое решение было принято", — сказал Песков.

Несмотря на многодневные массированные атаки РФ по Украине, представитель Кремля раскритиковал украинских партнеров, заявив, что такие шаги идут вопреки стремлениям России для завершения войны. По словам Пескова Москва будет внимательно следить за действиями Запада и может принять ответ, если это будет представлять угрозу безопасности РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Великобритания, Франция, Германия и Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки оружия в Украину и применения дальнобойных ракет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле выдали резкое заявление с угрозами, отвечая на заявление Мерца о поставках нового оружия для Украины. По словам депутата Госдумы РФ Россия сначала победит Украину, а затем станет головной болью для других стран, отменивших ограничения для Киева.

Также "Комментарии" писали о Макроне, который предполагает, что Трамп начал понимать, что его обманывает Путин в вопросе войны в Украине. Таким образом, французский президент отреагировал на недавнюю критику Трампа на обстрелы Украины.