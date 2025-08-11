В Кремле жестко высказались о встрече Трампа и Путина: что известно

Одна из главных фигур кремлевской пропаганды, руководительница канала RT Маргарита Симоньян высказалась о вероятной встрече между бывшим президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Маргарита Симоньян. Фото: 24 Канал

Во время публичного общения со студентами Симоньян ответила на вопросы о своих ожиданиях от этого саммита. Несмотря на свою привычку делать громкие прогнозы по поводу войны и политики, на этот раз она не решилась быть уверенной в самом факте встречи.

" Я не берусь прогнозировать, чем завершится эта встреча. И не берусь прогнозировать, состоится ли она вообще. Мы не можем гадать с уверенностью даже 50%, состоится ли эта встреча, не говоря уже о том, чем она завершится", – заявила Симоньян.

Тем временем ряд лидеров Европы, в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер Италии Джорджия Мэлони, канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Польши Дональд Туск, премьер Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и совместно с заявлением события.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что завершение войны должно быть "честным" и поблагодарил европейских союзников за поддержку. В то же время, американский президент Дональд Трамп подтвердил, что планирует встречу с Путиным 15 августа на Аляске.

Как уже писали "Комментарии", мировое сообщество внимательно следит за вероятной встречей президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшие дни в Объединенных Арабских Эмиратах. В политических кругах также не исключается возможность трехстороннего саммита при участии президента Украины Владимира Зеленского.