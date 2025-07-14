В кремлевской Думе ответили, боятся ли санкций Трампа

После того, как президент США понял, что кремлевский диктатор делает из него дурака и договориться быстро не выйдет, Дональд Трампа изменил свою позицию и в который раз отмечал, что вероятно введет против РФ новый пакет санкций. А сегодня он дал Путину новый дедлайн в 50 дней. Не удержался от комментариев и прибегли к успокоению россиян председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков, который прокомментировал заявления Трампа о санкциях против России. Его слова распространяют русские пропагандисты.

Анатолий Аксаков (фото из открытых источников)

По словам Аксакова, никакие санкции против России не дают результата. Но кремлевский чиновник совсем забыл рассказать о реальных проблемах в российской экономике, влияющих на рейтинг Путина.

"Жизнь показала, что никакие санкционные решения против России результата не дают. Более того, они приводят к тому, что Россия уверенно двигается вперед, развивает свою экономику, осуществляет структурную перестройку своего народного хозяйства",- заявил он.

Также он сделал безумное пророчество, что якобы оккупационная позиция Кремля будет поддержана украинским народом.

"Что касается взаимоотношений с Украиной, всем известна наша позиция. Уверен, что эта цель обязательно будет достигнута, и сам украинский народ к этому придет. Поэтому любые заявления о жестких санкциях против нашей страны перспективы не имеют. Уверен, что через некоторое время, через 2 месяца все в этом убедятся и поведут себя здраво".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп установил новый дедлайн для Путина. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил заявление по России, которое анонсировал на прошлой неделе. Он заявил о готовности ввести вторичные санкции, если между Россией и Украиной не будет мира.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко рассказал о заявлении Трампа. По его информации, американский лидер заявил.

"Я очень недоволен Россией. Мы будем накладывать вторичные тарифы, если мы не заключим соглашение в течение 50 дней".

