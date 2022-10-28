В Крыму случайно застрелили российскую пропагандистку

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Slava Kot
Российская армия продолжает и дальше удивлять весь мир. 28 октября стало известно, что российскую пропагандистку Светлану Бабаеву застряли в Крыму. Об этом сообщает ряд российских СМИ.
Светлана Бабаева. Фото с открытых источников
Как пишут российские ресурсы, Бабаева находилась на военном полигоне, где российская армия готовится к отправке в Украину. Во время военно-спортивной стрельбы один из шаров попал в российскую пропагандистку.
Популярная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сразу отреагировала на смерть коллеги. Симоньян сообщила, что за день до гибели Бабаевой обсуждали развитие новых территорий. Под новыми территориями российская пропагандистка имела в виду аннексированные земли Украины.
Директор медиаресурса "Россия сегодня" и начальник Бабаевой Киселев подтвердил смерть журналистки. По его словам, Светлана Бабаева рвалась на передовую, чтобы поддержать российские "герои". Также Киселев отметил случайность ситуации.
Светлана Бабаева работала на многих пропагандистских российских ресурсах, среди которых "РИА Новости", "Московские Новости", "Профиль", "Газеты.Ru" и другие.
Ранее портал "Комментарии" писал о смерти белорусского пропагандиста. Молодой журналист случайно погиб от короткого замыкания, принимая душ с включенной стиральной машиной.
Также "Комментарии" сообщали об очередных странных обвинениях российского представителя в ООН Небензя в отношении Украины. Россиянин утверждает, что РФ нашла доказательства применения биологического оружия в Украине.
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