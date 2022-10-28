В Крыму случайно застрелили российскую пропагандистку

Российская армия продолжает и дальше удивлять весь мир. 28 октября стало известно, что российскую пропагандистку Светлану Бабаеву застряли в Крыму. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Светлана Бабаева. Фото с открытых источников

Как пишут российские ресурсы, Бабаева находилась на военном полигоне, где российская армия готовится к отправке в Украину. Во время военно-спортивной стрельбы один из шаров попал в российскую пропагандистку.

Популярная российская пропагандистка Маргарита Симоньян сразу отреагировала на смерть коллеги. Симоньян сообщила, что за день до гибели Бабаевой обсуждали развитие новых территорий. Под новыми территориями российская пропагандистка имела в виду аннексированные земли Украины.

Директор медиаресурса "Россия сегодня" и начальник Бабаевой Киселев подтвердил смерть журналистки. По его словам, Светлана Бабаева рвалась на передовую, чтобы поддержать российские "герои". Также Киселев отметил случайность ситуации.

"Шальная пуля", — утверждает директор Бабаевой.

Светлана Бабаева работала на многих пропагандистских российских ресурсах, среди которых "РИА Новости", "Московские Новости", "Профиль", "Газеты.Ru" и другие.

Ранее портал "Комментарии" писал о смерти белорусского пропагандиста. Молодой журналист случайно погиб от короткого замыкания, принимая душ с включенной стиральной машиной.

Также "Комментарии" сообщали об очередных странных обвинениях российского представителя в ООН Небензя в отношении Украины. Россиянин утверждает, что РФ нашла доказательства применения биологического оружия в Украине.

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