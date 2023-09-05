В культурной столице России в здание военкомата подложили бомбу: она сработала (ФОТО)

5 сентября, утром, в Санкт-Петербурге произошел взрыв во дворе русского военкомата. Стало известно, что инцидент произошел из-за диверсии неустановленных лиц, подложивших самодельную бомбу. Об этом пишет телеграмм-канал Baza .

В Питере в шахте военкомата спрятали взрывчатку (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что неизвестные спрятали в вентиляционной шахте помещение самодельное взрывное устройство. Он сдетонировал около 10:00 утра.

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"СВУ сдетонировал около 10 часов утра в вентиляционной шахте военкомата на улице Крупской, ведущей к заброшенному бомбоубежищу", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что во взрывоопасное устройство заложили 150 граммов пороха. С последствиями на месте инцидента было поручено разбираться взрывотехникам ФСБ.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России мощный пожар со взрывами. Масштабный пожар вспыхнул в России. Это произошло в Кемерово на юге РФ. Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT. По данным российских пабликов, пожар загорелся на складе пиротехники на улице Терешковой. По словам очевидцев, пожар сопровождается звуками взрывов. Само здание склада упало. На месте инцидента работают экстренные службы. Причины пожара пока неизвестны. Также нет информации о пострадавших или жертвах.

Также "Комментарии" писали о том, что в России упал вертолет ФСБ. В Челябинской области РФ разбился вертолет Ми-8, принадлежавший ФСБ. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли. Отмечается, что Ми-8 упал в лесу в 500 метрах от поселка Прудный в Челябинской области. Рядом трасса М5 и военный аэродром Шагол. Никто из жителей не пострадал. Кроме того, в экстренных службах РФ сообщили, что предварительная причина крушения – отказ техники.