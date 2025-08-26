Подконтрольные Кремлю СМИ распространяют информацию, что якобы "в Латвии на одной из мин, установленных для сдерживания России, подорвался пограничник". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра стратегической коммуникации и информационной безопасности, где подчеркивают, что это фейк.

«В Латвии оборонительные сооружения против России убили пограничника»: что известно

На самом деле эту "новость" запустил один из роспропагандистских Telegram-каналов, а дальше ее подхватила сеть информационных изданий РФ. Ни одно латвийское медиа не сообщало о подобном инциденте, отмечают фактчекеры StopFake .

Официальные структуры Латвии также опровергают этот вброс: в Минобороны подчеркнули, что в мирное время на границе страны не устанавливаются мины , и это прямо запрещено законом.

К тому же Латвия является участницей Оттавской конвенции, юридически запрещающей использование противопехотных мин по меньшей мере до конца 2025 года.

Таким образом, сообщение о "подрыве пограничника" – очередной кремлевский фейк, направленный на дискредитацию Латвии и нагнетание паники, заявили в Центре.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские пропагандисты в Telegram-каналах распространяют информацию, что якобы Латвия собирается закупить 5 тысяч бревен и этими кольями для ограды будет защищать границу с россией. Такие сообщения распространяются с акцентом на то, что эти оборонные действия "бессмысленны и бесполезны", передает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

На самом деле правительство Латвии реализует масштабный оборонный проект по укреплению восточной границы. Речь идет не только о "кольях", а о целом комплексе инженерных конструкций: противотанковые "ежи", бетонные блоки ("зубы дракона"), противотанковые рвы, барьеры и другие укрепления.