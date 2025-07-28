В МИД прокомментировали антиукраинский спич Матвиенко в Женеве

Председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, несмотря на санкции, пригласили на саммит женщин — глав парламентов в рамках мероприятий Всемирной конференции спикеров парламентов в Швейцарии. Используя возможность, она высказала свою антиукраинскую позицию с европейской трибуны.

В МИД прокомментировали антиукраинскую спич Матвиенко в Женеве

В МИД Украины уже отреагировали на спич Матвиенко, родившейся в Украине.

Она говорила с трибуны о "кровавом антиконституционном перевороте", который якобы произошел в Украине в 2014 году, что в Украине к власти пришли "нацисты", говорила о "киевском режиме", который якобы "обстреливал мирные регионы новороссии", а Россия якобы была только за мир.

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что место Матвиенко – на скамье подсудимых, а не на международных конференциях. Ее допуск к Женеве позорен и не должен был состояться.

"Геноцидная Матвиенко несет персональную ответственность за преступление агрессии и все последующие зверства после публичного одобрения введения российских вооруженных сил на территорию Украины. Мы призываем всех участников, имеющих хоть какое-то самоуважение, избегать пожатия ее руки, покрытой украинской кровью. Мы продолжим без устали работать над другой поездкой Валентины Матвиенко, которой она действительно заслуживает, в Гаагу, где вскоре начнет свою работу Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины", — подчеркнули в МИД Украины.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев снова забился в истерике после новых заявлений президента США Дональда Трампа о России, и начал с традиционных угроз и шантажа. Свое заявление он сделал в соцсети X.

"Трамп играет в ультиматум с Россией: 50 дней или 10… Ему следует помнить две вещи: 1. Россия — это не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не идите по дороге Сонного Джо", – заявил главный приспешник Путина, намекая на предыдущего президента США Джо Байдена.