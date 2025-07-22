В МИД рассказали о страхе Путина, который тому теперь не скрыть

Министр иностранных дел Андрей Сибига считает, что отсутствие обстрелов Киева во время визита спецпредставителя президента США Кита Келлога свидетельствует о способности Вашингтона принудить путинский режим к миру. Как передает портал "Комментарии", об этом украинский министр сказал на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Жаном-Ноэлем Барро в понедельник в Киеве.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Андрей Сибига отметил важность визита Келлога, спецпредставителя президента США, в Киев на прошлой неделе.

"Кстати, обратил внимание, что в течение его пребывания в Киеве никаких атак российского агрессора на Киев не было зафиксировано. Это еще одно свидетельство того, кого на самом деле боится Путин. Путин боится только Трампа. Он понимает, что только Соединенные Штаты Америки могут заставить их к миру", – высказался глава МИД Украины.

По его словам, визит Келлога позволил передать руководству США информацию "из первых рук".

Андрей Сибига считает это важным, потому что нужно противодействовать российскому нарративу, что Россия выиграет. Ведь это не так и Украина точно не проиграет. Важно исходить именно из этой парадигмы.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве спецпредставителю США Киту Келлогу показали электронные детали западного производства, которые были найдены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В сообщении говорится, что специальную выставку для спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины организовал портал War&Sanctions ГУР МО вместе с собратьями из Сил обороны Украины и Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.



