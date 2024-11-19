В МИД РФ цинично отреагировали на «План стойкости»: впереди «план дурман»

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Ткачик Олеся
Спикер министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на "План стойкости", который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде.
Мария Захарова
В своем Телеграме Захарова в традиционной для себя манере высмеяла план президента Украины.
При этом Захарова иронично заметила, что следующим "планом" Зеленского может оказаться "план капкан" или "план дурман".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План стойкости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.
Кроме того, по словам Железняка, у плана стойкости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев. Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны. "Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!", — сказал президент.
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