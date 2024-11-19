В МИД РФ цинично отреагировали на «План стойкости»: впереди «план дурман»

Спикер министерства иностранных дел страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на "План стойкости", который президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде.

Мария Захарова

В своем Телеграме Захарова в традиционной для себя манере высмеяла план президента Украины.

"План мира был. План победы был. План стойкости был. Вы ознакомились с основными пунктами программы Зеленского по уничтожению украинского народа", — заявила спикер российского министерства.

При этом Захарова иронично заметила, что следующим "планом" Зеленского может оказаться "план капкан" или "план дурман".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский представил в Верховной Раде "План стойкости" страны. Как отметил нардеп Ярослав Железняк, презентация плана длилась почти 1,5 часа. По его словам, вступительные тезисы выступления можно свести к нескольким выводам. Среди них то, что решающие моменты будут в следующем году, а на этом этапе войны решается кто дожмет.

"Мы не торгуем безопасностью или суверенитетом. Мы не откажемся от прав на всю свою территорию", – подчеркнул президент.

Кроме того, по словам Железняка, у плана стойкости будет 10 пунктов – среди них, например, единство, фронт, оружие, деньги, безопасность, политика героев. Говоря о единстве Зеленский отверг слухи о проведении выборов во время войны. "Конституция и законы не разрешают проводить выборы в военное время. Никто в мире этого не требует. Украина сначала нуждается в справедливом мире, а потом украинцы проведут справедливые выборы!", — сказал президент.



