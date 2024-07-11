В МИД РФ истерически заявили, что их запугивают и пригрозили военным ответом

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Ткачик Олеся
В России отреагировали на планы Минобороны США разместить в Германии "томагавки". Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, российские военные уже "взяли в работу" эту информацию.
Ракета "Томагавк"
По его словам, необходимо проанализировать, о каких конкретно системах пойдет речь.
При этом российский дипломат заявил, что американцы тогда это опровергали, чтобы ввести в заблуждение международную общественность.
Рябков заявил, что в России "без нервов" выработают военный ответ на намерения Пентагона.
Напомним, стало известно, что Вашингтон и Берлин договорились, что Соединенные Штаты разместят крылатые ракеты "Томагавк" в Германии. Это будет сделано для усиления политики сдерживания и защиты партнеров по НАТО. При этом известно, что дальность полета "томагавков" составляет до 2500 километров. Их в основном используют для поражения наземных целей.
Также портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Дмитрий Песков прокомментировал саммит НАТО и обвинил Запад в проведении политики эскалации.
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