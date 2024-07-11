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В МИД РФ истерически заявили, что их запугивают и пригрозили военным ответом

В РФ истерически отреагировали на намерение США разместить в Германии «томагавки»

11 июля 2024, 13:01 comments1300
Автор:
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Ткачик Олеся
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В России отреагировали на планы Минобороны США разместить в Германии "томагавки". Как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, российские военные уже "взяли в работу" эту информацию.

В МИД РФ истерически заявили, что их запугивают и пригрозили военным ответом

Ракета "Томагавк"

"Я думаю, что это просто звено в эскалационном курсе, один из элементов запугивания, который сегодня является чуть ли не главной составляющей линии НАТО и США в российском направлении. Характер нашей реакции будет определяться в спокойном ключе, профессионально. Военные, вне всякого сомнения, уже взяли в работу это сообщение", — сказал он.

По его словам, необходимо проанализировать, о каких конкретно системах пойдет речь.

"Промелькнуло, что это будут и наземные версии крылатой ракеты Tomahawk и ракеты SM-6. Я упоминаю об этом лишь для того, чтобы подчеркнуть, что мы в очередной раз были правы, когда еще несколько лет назад заявили о подготовке США к адаптации именно этих систем под наземное развертывание", — отметил Рябков.

При этом российский дипломат заявил, что американцы тогда это опровергали, чтобы ввести в заблуждение международную общественность.

Рябков заявил, что в России "без нервов" выработают военный ответ на намерения Пентагона.

Напомним, стало известно, что Вашингтон и Берлин договорились, что Соединенные Штаты разместят крылатые ракеты "Томагавк" в Германии. Это будет сделано для усиления политики сдерживания и защиты партнеров по НАТО. При этом известно, что дальность полета "томагавков" составляет до 2500 километров. Их в основном используют для поражения наземных целей.

Также портал "Комментарии" рассказывал, что спикер Дмитрий Песков прокомментировал саммит НАТО и обвинил Запад в проведении политики эскалации.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/970292
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