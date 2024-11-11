Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, избранный президент США Дональд Трамп должен отказаться от идеи усадить за стол переговоров Украину и Россию. По ее мнению, он должен сконцентрироваться на других задачах, в частности, "исправить ошибки" прошлой американской администрации.

Мария Захарова

"Надо исправлять те преступные ошибки, которые совершили американские либеральные демократы", — заявила дипломат страны-агрессора.

Помимо этого Захарова напомнила, что российская сторона многократно заявляла об открытости к диалогу. При этом она утверждает, что якобы "именно Вашингтон запретил" президенту Украины Владимиру Зеленскому принимать участие в переговорах с Россией. Захарова добавила, по после этого, такой запрет был закреплен на законодательном уровне.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что издание The Washington Post сообщило, что новоизбранный президент США Дональд Трамп якобы общался с кремлевским диктатором Владимиром Путиным по телефону. Однако, по мнению советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка, если бы Трамп нуждался в такой коммуникации, он бы объявил об этом официально. По его словам, Россия видит изменения в политической системе США и слаженную подготовку к переходу власти к Трампу, отметил Подоляк. В то же время в Кремле разочарованы, ведь не видят желаемых расколов в политике Штатов. Республиканцы, в свою очередь, начинают углубляться в вопрос войны в Украине.

Также "Комментарии" рассказывали , что в Кремле опровергли информацию о переговорах Трампа и Путина.



