logo

BTC/USD

97187.82

ETH/USD

3231.13

LTC/USD

102.55

USD/UAH

42.90

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия В МИД РФ нагло прокомментировали санкции США, подавляющие экономику страны-агрессора
commentss НОВОСТИ Все новости

В МИД РФ нагло прокомментировали санкции США, подавляющие экономику страны-агрессора

В РФ считают, что уже совсем скоро все санкции потеряют свою эффективность

сегодня, 10:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Российские дипломаты прогнозируют, что вторичные санкции США против России постепенно утратят свою эффективность в новых условиях многополярного мира. В частности, в этом уверен директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

В МИД РФ нагло прокомментировали санкции США, подавляющие экономику страны-агрессора

Санкции против РФ

"Я уверен, что со временем вашингтонский подход, основанный на "санкционном шантаже", просто перестанет работать", — отметил дипломат страны-агрессора.

Так, по его словам, большинство государств стремятся к равноправию, открытости и партнерским отношениям в международной торговле и сотрудничестве. Он также подчеркнул, что немногие готовы иметь дело с "шантажистами и вымогателями", намекая на бывших партнеров России.

Биричевский добавил, что Россия не раз заявляла о своей готовности противостоять усилению санкционного давления.

При этом известно, что 10 января США ввели масштабные санкции, направленные на нефтяной и газовый сектор России. В первый раз в пакет ограничений вошли блокирующие санкции против ведущих вертикально интегрированных нефтяных компаний РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России отреагировали на решение администрации США ввести новые санкции против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц министерства энергетики Российской Федерации. . Там заявили, что такое решение является попыткой нанести любой вред российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gazeta.ru/politics/news/2025/01/15/24834950.shtml?updated
Теги:

Новости

Все новости