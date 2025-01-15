Российские дипломаты прогнозируют, что вторичные санкции США против России постепенно утратят свою эффективность в новых условиях многополярного мира. В частности, в этом уверен директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Санкции против РФ

"Я уверен, что со временем вашингтонский подход, основанный на "санкционном шантаже", просто перестанет работать", — отметил дипломат страны-агрессора.

Так, по его словам, большинство государств стремятся к равноправию, открытости и партнерским отношениям в международной торговле и сотрудничестве. Он также подчеркнул, что немногие готовы иметь дело с "шантажистами и вымогателями", намекая на бывших партнеров России.

Биричевский добавил, что Россия не раз заявляла о своей готовности противостоять усилению санкционного давления.

При этом известно, что 10 января США ввели масштабные санкции, направленные на нефтяной и газовый сектор России. В первый раз в пакет ограничений вошли блокирующие санкции против ведущих вертикально интегрированных нефтяных компаний РФ.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России отреагировали на решение администрации США ввести новые санкции против энергетического сектора РФ в целом и ряда крупных компаний, включая персональные санкции в отношении их руководства, а также официальных лиц министерства энергетики Российской Федерации. . Там заявили, что такое решение является попыткой нанести любой вред российской экономике даже ценой риска дестабилизации мировых рынков накануне завершения пребывания у власти президента Джо Байдена.



