Франция, Великобритания и Германия продолжают поддерживать затягивание конфликта в Украине и не стремятся к его завершению, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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"Если мы уберем словесную шелуху, в которую они обрамляют в свои политические действия, то главное, чего они добиваются, это поражение России на поле боя, международная изоляция России, экономическое удушение и смена режима. По всем этим четырем направлениям они потерпели полное фиаско", — заявил Грушко.

Российский дипломат также отметил непостоянство позиций европейских политиков. По его словам, их взгляды быстро меняются, что затрудняет анализ. Он добавил, что якобы в связи с этим трудно комментировать их нынешние позиции, ведь всего три недели назад они говорили совершенно противоположные вещи.

Грушко также отметил влияние Соединённых Штатов на позиции европейских стран.

"Многие из них, практически все они, тонко ощущают ветры, дующие из Вашингтона. И вот эта евросоюзовская лодка наполняется парусами, которые дуют именно с Запада. Поэтому, что они будут говорить завтра, абсолютно неясно. Но если в целом оценивать линию европейцев по украинским делам, то совершенно очевидно, что это линия на затягивание конфликта, на максимальное ослабление России", — резюмировал Грушко.

При этом он добавил, что в Европе всё чаще звучат голоса "здравомыслия". Грушко даже нахально добавил, что таких голосов со временем будет еще больше.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин обхаживает Трампа, чтобы переманить его на свою сторону в вопросе войны против Украины. Он не готов остановить войну и будет делать все для того, чтобы достичь так называемых "целей СВО".



