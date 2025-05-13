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Ткачик Олеся
Франция, Великобритания и Германия продолжают поддерживать затягивание конфликта в Украине и не стремятся к его завершению, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Россия
Российский дипломат также отметил непостоянство позиций европейских политиков. По его словам, их взгляды быстро меняются, что затрудняет анализ. Он добавил, что якобы в связи с этим трудно комментировать их нынешние позиции, ведь всего три недели назад они говорили совершенно противоположные вещи.
Грушко также отметил влияние Соединённых Штатов на позиции европейских стран.
При этом он добавил, что в Европе всё чаще звучат голоса "здравомыслия". Грушко даже нахально добавил, что таких голосов со временем будет еще больше.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин обхаживает Трампа, чтобы переманить его на свою сторону в вопросе войны против Украины. Он не готов остановить войну и будет делать все для того, чтобы достичь так называемых "целей СВО".
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