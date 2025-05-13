В Министерстве иностранных дел страны-агрессора выступили с заявлением о том, что якобы на фоне переговоров в Стамбуле Украине может устроить некие провокации на своей территории "под чужим флагом".

Россия

В частности, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"В эти дни есть такая вероятность, что Украина будет пытаться организовать такие провокационные вещи, причем как на приграничных территориях российских, так и, возможно, на территории Украины, где она может попытаться выдать это как операцию под чужим флагом, то есть некую провокацию", — заявил Мирошник.

При этом он цинично заявил, что якобы подобного рода "провокации" Украина ранее "организовала" в Буче.

"Эти были варианты и в Буче, и на территориях "Донецкой Народной Республики", которые пока контролируются украинским режимом. У Украины есть набитая рука по организации таких кровавых событий, которые потом стараются вынести тут же на международные площадки", — заявил дипломат страны-агрессора.

По его словам, якобы существует серьезная опасность таких провокаций уже в ближайшие дни.

"Так что такая опасность на самом деле на сегодня присутствует. И чем больше напряжение, связанное с возможностью урегулирования и выхода на переговорный трек, тем больше она, к сожалению, присутствует", — сказал Мирошник.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня крайний день, когда действует заявка России об испытаниях в Капустином Яру. То есть, как отмечает военный, политолог Виктор Таран, гипотетически именно сегодня возможны провокации, чтобы сорвать вероятность переговоров в Стамбуле.



