В МИД РФ назвали новые «легитимные» цели в Европе и США

Россия может рассматривать военные базы США в Европе, включая те, где размещено тактическое ядерное оружие, как легитимные цели в случае конфликта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Сергей Рябков

Рябков подчеркнул, что список военных объектов, которые могут стать целями, является одной из самых засекреченных категорий информации. Ответственные за эти вопросы лица ясно понимают, какие объекты будут среди приоритетов, отметил дипломат.

"Элементы системы передового развертывания американских средств, направленных на нашу территорию, включая тактическое ядерное оружие, конечно же, не исключаются из списка", — подчеркнул он, отвечая на вопрос о возможном прицеле на американские базы в Европе в случае конфликта.

При этом известно, что в октябре Сергей Рябков также заявил, что в настоящее время не существует оснований для переговоров между Россией и США по стратегической стабильности из-за "враждебной политики Вашингтона".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ, ударив 21 ноября по Днепру ракетой "Орешник", послала сигнал в первую очередь Европе. Мол, там должны понять, что РФ может уничтожить европейские столицы. При этом заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Европе и США должны ясно понять, что они якобы могут быть уничтожены. Чтобы избежать удара, по словам Медведева, Запад должен прекратить поддерживать Украину в войне.

Вместе с тем, такими угрозами РФ реагирует на то, что Украина получила разрешение на использование западных боеприпасов для ударов по территории России. В частности, ВСУ уже начали наносить по России удары ракетами ATACMS и "Шторм Шедоу".



