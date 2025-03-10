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В МИД РФ отреагировали на информацию о том, что россияне едут в Саудовскую Аравию

Захарова отреагировала на сообщения медиа о том, что российская делегация собралась на переговоры в Саудовскую Аравию

сегодня, 11:07
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Ткачик Олеся

Официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова отреагировала на информацию CNN, которая со ссылкой на свои источники сообщила, что на этой неделе может состоятся очередная встреча американской и российской делегаций в Саудовской Аравии.

В МИД РФ отреагировали на информацию о том, что россияне едут в Саудовскую Аравию

Мария Захарова

Захарова опровергла информацию от американской телекомпании. Она заявила, что новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется, никакой соответствующей информации не поступало и от американской стороны.

"Не планируется, — сказала российский дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. — Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по информации CNN, делегация США на этой неделе проведет встречи в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими – переговоры пройдут отдельно. Ссылаясь на собеседника, который знаком с планами, СМИ отмечает, что в Саудовской Аравии состоятся отдельные встречи высокопоставленных чиновников администрации Трампа с представителями России и Украины. Источник отказался сообщить, кто будет присутствовать на переговорах с РФ. Также не известно, в каком городе должна состояться встреча между чиновниками США и России.

При этом известно, что американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в городе Джидда. Встреча будет проходить в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля. В то же время, по информации медиа, американцы хотят, чтобы Украина согласилась на то, чтобы отдать оккупированные территории России.





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Источник: https://tass.ru/politika/23350265
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