В МИД РФ отреагировали на инициативу Кабмина привлекать женщин к разминированию территорий

Пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-террориста России Мария Захарова отследила информацию о том, что в Украине предлагают привлечь женщин к работе по разминированию территорий.

Мария Захарова

При этом Захарову очень удивило объяснение министра экономики Юлии Свириденко, что количество женщин среди саперов хотят увеличить, исходят из принципов гендерного равенства.

"Новости психбольницы. Интересно, умерших она уже посчитала: а вдруг там женщин меньше половины?" — цинично прокомментировала инициативу украинского правительства Захарова.

При этом известно, что сама Россия активно вербует женщин, которые находятся в колониях, на войну в Украине. Как сообщали в Центре национального сопротивления, агитаторы от Министерства обороны страны-агрессора РФ прежде всего ищут медиков, снайперов, а по желанию и женщин в штурмовые отряды. Заключенным женщинам обещают деньги и возможность вернуться домой. В ЦНС отметили, что осужденные женщины активно соглашаются на условия, ведь в сетях пропаганды верят, что вернутся домой живыми. При этом в Украине подчеркнули, что российские женщины просто не понимают, что на самом деле они попадут в ад.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал о том, что вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство хотело би привлечь женщин к работам по разминированию украинских территорий. Она выразила надежду, что канадские партнеры помогут организовать для женщин, которые хотят стать саперами, специальное обучение. Также Свириденко добавила, что в правительстве хотят увеличить количество женщин среди саперов, исходя из принципов гендерного равенства.



