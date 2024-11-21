Как заявила официальный представитель МИД страны-агрессора России Мария Захарова, руководство Молдовы, сближаясь с НАТО, превращает свою страну в логистическую базу для снабжения Вооруженных сил Украины.

Мария Захарова

При этом Захарова подчеркнула, что сближение Молдовы с Североатлантическим альянсом происходит несмотря на то, что большинство молдаван якобы выступают против этого.

"В качестве приоритета называется сохранение статуса доверенного партнера альянса. На практике это означает форсированное превращение страны в логистическую базу для снабжения ВСУ", — сказала представитель МИД страны-агрессора.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Молдова страдает из-за войны в Украине. В частности, российские беспилотники нарушают воздушное пространство страны. При этом министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что находящиеся на вооружении армии радары "не видят российских беспилотников", когда те нарушают воздушное пространство страны. По его словам, из-за неспособности имеющихся радаров своевременно обнаруживать беспилотники в воздушном пространстве страны власти нужно рассмотреть возможность приобретения новых систем. Министр уточнил, что радары, имеющиеся сейчас на вооружении армии, родом из 1960-1980-х годов и предназначались совсем для другого вида войны.

Президент Мая Санду отреагировала на обнаруженные российские беспилотники на территории Молдовы. По ее словам, они оказались не опасны для граждан страны, однако Молдова планирует усилить защиту воздушного пространства. Как сообщает Moldpres, после заседания Высшего совета безопасности 11 ноября Мая Санду прокомментировала падение российских дронов на территории Молдовы и указала на необходимость приобрести средства для защиты.



