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В МИД РФ рассказали, какой шаг США заставит считать Вашингтон стороной конфликта в Украине

В РФ заявили, что возможные поставки "киевскому режиму" американских баллистических ракет ATACMS с дальностью поражения до 300 километров, чреваты втягиванием Вашингтона в конфликт с Россией

сегодня, 14:57
Автор:

Кравцев Сергей
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В российском МИД заявили, что, если США передадут Украине ракеты большой дальности, это сделает их "стороной конфликта" и Россия будет "адекватно" на это реагировать. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости", цитируя слова российского посла в США Анатолия Антонова.

В МИД РФ рассказали, какой шаг США заставит считать Вашингтон стороной конфликта в Украине

Анатолий Антонов. Фото: из открытых источников

Москва уже не первый раз предостерегала США от того, чтобы поставить Киеву дальнобойные ракеты, которые могут преодолевать расстояние в 300 км. Украина, в сою очередь, постоянно публично подчеркивает, что конец в войне может положить только две вещи увеличение объёмов предоставляемого ВСУ вооружения и дальнобойные ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров.

Теперь же от предупреждений в МИД России перешли к прямым угрозам, заявив, что, если Белый дом примет решение о поставках Киеву ракет большей дальности, то он перейдет "красную черту" и станет непосредственной стороной конфликта. Россия в таком случае будет защищать свою территорию всеми доступными способами.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил по телефону президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и пообещал помощь во вспыхнувшем с новой силой конфликте против Армении. Тем временем ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда на данный момент входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), к которой воззвала Армения с целью оказания помощи, ничего конкретного не обещает. В какие игры играет сейчас Турция – и к чему это всё может привести? Почему это важно, в том числе, в ракурсе войны России против Украины. "Комментарии" с этими вопросами обратились к экспертам.




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