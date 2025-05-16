Как заявил чрезвычайный и полномочный посол МИД России Александр Яковенко, саботаж дипломатических контактов в Стамбуле приведет к капитуляции Украины.

Переговоры Украины и РФ

"Если переговоры будут вновь сорваны, то "Стамбул-3" будет уже о другом — об условиях капитуляции. Если Киев будет упорствовать в своей клоунаде с подменой предмета переговоров — тем хуже для режима на Украине и ее европейских покровителей", — заявил дипломат страны-агрессора.

Яковенко подчеркнул, что Москва рассматривает встречу 16 мая как продолжение переговорного процесса, прерванного Украиной в 2022 году.

В то же время, в Украине категорически отказываются рассматривать все происходящее в Стамбуле, как продолжение переговоров, которые были в 2022 году и из которых Украина вышла.

При этом известно, что на переговорах в начале широкомасштабного вторжения Россия фактически требовала от Украины капитуляции. Она не только хотела, чтобы Украина "признала реалии на земле, а и согласила на так называемую "демилитаризацию" и "денацификацию". В частности, РФ требовала, чтобы Украина радикально сократила армию и вооружения, а также согласилась на статус российского языка, как второго государственного.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 16 мая в Стамбуле проходят прямые переговоры между Украиной и РФ. При этом известно, что РФ потребовала встречи с украинской стороной без посредников. То есть, россияне настояли, чтобы во время переговоров на них не присутствовали представители США и Турции.

Как отметили в Верховной Раде, такое требование крайне опасно для Украины. Там считают, что любые переговоры нужно вести только при участии представителей США, которые смогут надавить на РФ.

В то же время эксперты считают, что РФ захотела переговоры без посредников и свидетелей, чтобы обвинить Украину в срыве переговоров и мирных договоренностей.



