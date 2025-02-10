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В МИД РФ сделали новое заявление о контактах с Вашингтоном

В МИД России подтвердили контакты с Вашингтоном

сегодня, 14:02 comments6184
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Кравцев Сергей

С приходом к власти новой администрации США между Москвой и Вашингтоном начались определенные контакты по линии внешнеполитических ведомств. Но их подробности не разглашаются. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

В МИД РФ сделали новое заявление о контактах с Вашингтоном

Сергей Рябков. Фото: из открытых источников

"Мне нечего добавить к тому, что сказал пресс-секретарь президента. Контакты определенные имеются, а какие-то подробности на эту тему мне освещать оснований нет. Но в общем, процесс идет", — сказал российский дипломат.

По его словам, согласованных графиков контактов Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на сегодня нет, но по мере прояснения ситуации, по его мнению, будут договоренности.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, общаясь с представителями масс-медиа в Москве 10 февраля, повторил свое вчерашнее заявление относительно того, состоялся ли телефонный разговор Путина и Трампа: "Больше я ничего не могу сказать. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это".

Трамп, общаясь с журналистами на борту Air Force One 9 февраля, заявил, что, по его мнению, Соединенные Штаты добиваются прогресса, но отказался предоставить подробности о каких-либо контактах с Путиным. 

"Я не хочу вам рассказывать о разговорах", — сказал Трамп.

На вопрос о том, разговаривал ли он с Путиным с тех пор, как тот стал президентом 20 января или раньше, Трамп ответил: "У меня это было. Скажем так, у меня это было... И я ожидаю еще много разговоров. Мы должны закончить эту войну (России с Украиной)".

В последний раз Путин разговаривал с президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, незадолго вторжения в Украину.

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