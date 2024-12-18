Заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков заявил, что стремление НАТО расширить свое влияние на Украину геополитически и военно-политически препятствует каким-либо попыткам достичь долгосрочного политико-дипломатического урегулирования конфликта. Об этом он сказал во время выступления в международном дискуссионном клубе "Валдай".

Украина НАТО

“Сложно не упомянуть, что сама причина кризиса вокруг Украины напрямую связана с активностью Североатлантического альянса под руководством США. Продолжительная и настойчивая экспансия враждебного России блока на постсоветское пространство стала основой этой ситуации. НАТО продолжает свою политику расширения, включая попытки интегрировать Украину в свою военно-политическую сферу, без сомнений или колебаний”, — отметил Рябков.

Он подчеркнул, что этот подход является "неотъемлемой частью функционирования альянса" и препятствует достижению стабильного разрешения кризиса.

Рябков также подчеркнул, что такая стратегия, по его словам, является стремлением к крупнейшему военному блоку в мире, который называет себя ядерным альянсом, добиться стратегического поражения одного из ведущих ядерных государств.

"Рискованность этой стратегии может оценить каждый, учитывая возможные последствия прямого противостояния государств с мощными ядерными арсеналами", — добавил Рябков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что самым эффективным путем для Соединенных Штатов побуждать Украину и Россию к переговорам является увеличение поставок оружия в Киев. Такое мнение высказал американский политолог, дипломат и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол. Он не исключил, что Украину будут принуждать к территориальным уступкам, пообещая ей членство в НАТО.



