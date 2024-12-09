Как заявил замглавы МИД страны-агрессора РФ Михаил Галузин, Кремль рассчитывает на то, что новоизбранный президент Дональд Трамп и его окружение уже ознакомились с подходами России относительно урегулирования войны в Украине.

Переговоры Украины и РФ

"Мы исходим из того, что на Западе, в том числе в окружении избранного президента США, внимательно следят за нашими подходами к урегулированию украинского кризиса и наверняка внимательно ознакомились с инициативой президента Российской Федерации от 14 июня нынешнего года, где очень четко показано наше видение долгосрочного, устойчивого урегулирования украинского кризиса", — заявил российский чиновник.

По его словам, именно эта инициатива должна быть основой для любых дальнейших контактов по урегулированию кризиса в Украине.

"Если к таковым контактам продемонстрирует готовность Запад и управляемый им киевский режим", — подчеркнул Галузин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в июне перед саммитом мира в Швейцарии кремлевский диктатор Владимир Путин рассказал на каких условиях Россия готова остановить войну против Украины. Так вот, диктатор заявил, что Вооруженный силы Украины должны выйти из территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. При этом Киев должен отказаться от членства в НАТО и сократить свои вооруженные силы. Плюс в Украине также должны в полной мере быть обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины. Все эти требования повторил Песков после того, как Дональд Трамп призвал Украину и Россию остановить войну и сесть за стол переговоров. Правда, по его словам, Трамп не выходил на контакт с Кремлем.



