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В МИД РФ сообщили, с какой страной они готовы к длительному противостоянию

В России заявили, что нужно готовится к длительному противостоянию с Соединенными Штатами

1 октября 2024, 12:51
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Ткачик Олеся

Россия готова к длительной конфронтации с Соединенными Штатами, заявил замглавы МИД страны-агрессора РФ Сергей Рябков.

В МИД РФ сообщили, с какой страной они готовы к длительному противостоянию

США и РФ

"Надо готовиться к длительному противостоянию с этой страной. Мы к этому готовы во всех смыслах", — заявил российский дипломат.

При этом он утверждает, что на фоне сложившегося в Соединенных Штатах двухпартийного консенсуса на развитие так называемого антироссийского курса Москве не стоит испытывать абсолютно никаких иллюзий.

По его словам, РФ посылает США предупреждения, чтобы в Вашингтоне всерьез воспринимали готовность России к противостоянию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что про мир в Украине будут договариваться именно глобальные игроки – Китай и Запад. При этом, Запад и Китай обсуждают даже не мир между Украиной и Россией, а свою Большую Сделку. По своим интересам в разных частях мира. Украина – часть этой сделки. Не вся и даже не основная. У них много разногласий. И только когда Запад и Китай закроют все ключевые вопросы, тогда и будет мирное соглашение. На каких условиях сейчас никто не знает. Зависит от массы нюансов и от ситуации на фронте, в экономике и обществе тоже.

При этом известно, что США являются ключевым партнером Украины. Киев ожидает, что получит от Вашингтона решение бить западным оружием по территории России. По мнению Украине – это поможет стране получить победу в войне. Кроме того, известно, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский посетил США, где представил свой план победы Джо Байдену, Камале Гаррис, Дональду Трампу и обеим палатам Конгресса.




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Источник: https://tass.ru/
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