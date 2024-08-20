В МИД РФ устроили истерику на фоне запрета УПЦ МП и набросились на Зеленского

Россия решительно осуждает запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Украине. Об этом заявил в комментарии на сайте ведомства спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям Геннадий Аскальдович.

МИД РФ

В частности, он призвал украинцев и правозащитные организации объединиться в борьбе против государственного произвола в отношении УПЦ.

Кроме того, российский посол назвал принятие закона "мощным ударом" по всему православию и "историческим преступлением".

По словам Аскальдовича, разрушением вековых духовных устоев "киевский режим" углубляет раскол украинского общества.

"Режим Зеленского в очередной раз подтвердил свою диктаторскую сущность, готовность предать самое святое, надругаться над верой миллионов сограждан в угоду своим политическим целям", — заявил российский дипломат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты 265 голосами приняли во втором чтении законопроект о запрете московской церкви в Украине. Как сообщил нардеп Ярослав Железняк, поддержали законопроект 265 народных депутатов. Голосовали против него 17 нардепов из группы "Платформа за жизнь и мир", выступили против 7 нардепов из группы "Восстановление Украины", один депутат воздержался. В партии "Слуга народа" голосовали против 4 нардепа и 3 воздержались. Против запрета московской церкви проголосовал также один внефракционный депутат. Закон вступает в силу через 30 дней со дня опубликования. Но, добавляет Железняк, кроме одного пункта — согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.



