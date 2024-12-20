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В МИД РФ заявили, что у Трампа будут вынуждены работать в интересах Кремля

В РФ считают, что Келлогу придется работать по тому набору идей, которые предлагает Кремль

сегодня, 11:56
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Ткачик Олеся

Как заявил заместитель министра иностранных дел страны-агрессора России Сергей Рябков, планы РФ по урегулированию ситуации вокруг Украины исходят из реалий. По его словам, они якобы отображают "непоколебимую решимость" Кремля стоять на защите коренных интересов страны.

В МИД РФ заявили, что у Трампа будут вынуждены работать в интересах Кремля

Кит Келлог

"Если господин Келлог в своих построениях будущих так или иначе будет опираться на здравый смысл, ему просто придется работать по тому набору идей, который предложили мы. Они идут от жизни, от реалий, они отражают нашу непоколебимую решимость стоять на защите наших коренных интересов, включая интересы безопасности. Поэтому отклонения от этой линии у нас быть не может", — заявил Рябков.

При этом российский чиновник признал, что Келлог пока не выходил на контакт с Москвой, чтобы обсудить вопрос прекращения войны в Украине.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Келлог, который будет спецпредставителем США по вопросу урегулирования войны РФ против Украины, допустил, что обещание Трампа о том, что он остановит войну в течение 24 часов, может быть воплощено в жизнь. Впрочем, эксперты отмечают, что Келлог имеет неправильное представление о войне в Украине. Он рассматривает Украину и РФ, как участников боев без правил, которые только и ждут, что кто-то придет и остановит бой. По мнению Келлога, Украина и РФ просто ждут, когда Трамп скажет, что нужно прекратить войну. При этом аналитики считают, что такое представление Келлога в корне неправильное.

При этом президент Зеленский назвал Путина "старым фантазером", поскольку он надеется, что Украина перестанет бороться и просто отдаст свои территории агрессору.




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Источник: https://tass.ru/
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